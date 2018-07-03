В Украине ежегодно растет рейдерство. Как совершенствуется система незаконного захвата чужих предприятий

Чаще всего рейдерские захваты происходят в Киеве и Киевской области

Количество рейдерских захватов растет в Украине с 2014 года, сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot со ссылкой на статистику Генеральной прокуратуры. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Статистика рейдерских захватов

Наибольшее количество захватов произошло в 2017 году - более 400. Начиная с 2013 года, в Украине произошло почти 1700 рейдерских захватов, из них - более 500 за последние полтора года.

Вместо силовых методов злоумышленники начали пользоваться пробелами в законодательстве

В 2014 было зарегистрировано 230 дел по рейдерству, год спустя - чуть меньше 250 дел, около 300 - в 2016 году.

По данным ГПУ, зачастую рейдерские захваты происходят в Киеве и Киевской области. За последние 5 лет там было зарегистрировано почти 400 рейдерских атак. На втором месте - Днепропетровская и Львовская область. В каждой зафиксировали более 100 случаев рейдерства.

Кроме того, по количеству захватов лидируют Одесская, Донецкая, Закарпатская, Николаевская и Житомирская области. Замыкают топ-10 Львовская область и Херсонская. Меньше всего случаев рейдерства зафиксировали в Волынской и Сумской областях. Более 60% этих дел было открыто по статье Противодействие рейдерской деятельности. Почти 20% - по статье Противоправное владения имуществом предприятия.

Антирейдерские штабы

В прошлом году Министерство юстиции вместе с кабинетом министров создало антирейдерские штабы в каждом регионе, и их статистика по количеству рейдерских захватов совпадает с данным ГПУ, отметила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова. Заместитель министра отметила, что были внесены существенные законодательные изменения, которые в перспективе помогут в борьбе с рейдерством.

В каждой области зафиксировано более 100 случаев рейдерства

В частности, ввели уголовную ответственность для недобросовестных нотариусов и регистраторов - до 8 лет заключения. Также создан автоматизированный обмен между реестрами.

Сукманова подчеркнула, поскольку в рамках децентрализации регистрацией таких преступлений стали заниматься на местах, возможные злоупотребления и нужен переходный период.

"В 2016 году вместо одной государственной регистрационной службы у нас появилось 10 тыс. независимых регистраторов по всей стране. Это сотрудники сельских и поселковых советов, рабочие районных государственных администраций, коммунальные предприятия", - сообщила Сукманова.

Статистика ГПУ может быть занижена, и менее 1% дел по рейдерства направляются в суд, отметил адвокат Максим Лазарев. По его словам, нередко по факту атак вообще не возбуждают уголовные производства, ведь рейдеров "крышуют" коррумпированные правоохранители. В некоторых случаях, производства открывают по другим статьям уголовного кодекса, например хулиганство, незаконное обращение с оружием, или уголовное дело вообще не нарушают и случаи переходят в хозяйственную юрисдикцию.

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Лазарев отметил, что создание антирейдерской комиссии при Министерстве юстиции, а также принятие так называемых антирейдерских изменений в законодательство помогли в борьбе с рейдерством, одновременно на бумаге стали чаще фиксировать подобные преступления.

Рейдерство на смену рэкета

Рейдерство возникло в Украине на замену рэкетирству, когда злоумышленники решили перейти к более мягким методам завладение чужим имуществом, отметил бывший руководитель Управления криминальной разведки Главного управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур.

Нередко по факту не открывают уголовные производства или же открывают их по несоответствующими статьям

Эксперт отметил, что вместо силовых методов они начали пользоваться пробелами в законодательстве. Кур добавил, что рейдерство в Украине продолжает существовать из-за отсутствия реформы судебной системы и неэффективного реформирования правоохранительных органов. Кроме того, государство недостаточно защищает бизнес и частную собственность.

В октябре 2016 года Верховная Рада приняла так называемый антирейдерский закон Министерства юстиции. Согласно нововведениям, регистрационные действия в отношении юридических лиц можно проводить исключительно в пределах области. Кроме того, стало обязательным нотариальное удостоверение подписей главы, секретаря или участников собрания при внесении изменений в учредительные документы. За попытку незаконного захвата значительно усилили ответственность - до десяти лет заключения.