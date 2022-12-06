Украина договорилась о сотрудничестве с крупнейшей разведывательной компанией мира

6 декабря, 21:21
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Украине будут помогать инженеры и аналитики компании Recorded Future (Фото:Міністерство цифрової трансформації України / Facebook)

Украине будут помогать инженеры и аналитики компании Recorded Future (Фото:Міністерство цифрової трансформації України / Facebook)

Министерство цифровой трансформации Украины будет сотрудничать с крупнейшей разведывательной компанией мира Recorded Future в сфере киберзащиты.

Как сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook, ведомство подписало с компанией меморандум, который позволит защитить украинскую критическую инфраструктуры от российской агрессии, в том числе киберагрессии. Они договорились вместе создавать новые продукты и технологии для защиты критической инфраструктуры, которые могут потом использоваться во всем мире.

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В рамках меморандума Украина получит доступ к разведывательной платформе Recorded Future, специализированных инженеров и аналитиков разведки. С компанией будут сотрудничать специалисты Минцифры.

В министерстве рассказали, что Recorded Future с начала полномасштабного вторжения России передала Украине разведданные для защиты критической инфраструктуры, помогла расследовать российские военные преступления и открыла доступ к программной платформе Intelligence Cloud стоимостью больше 10 млн долларов.

https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/pfbid02EdddzUUQG98m6Ji5dMaB8hYtERBPXpV9fS2R1hCheFbG6cKbV6URq3ZMxGTkZNrYl
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Разведка Киберзащита минцифры Министерство цифровой трансформации Украины Война России против Украины

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