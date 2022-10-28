Аналогов в Альянсе нет. Украинскую цифровую систему, которая помогает получать преимущество на поле боя, презентовали в НАТО 28 октября, 16:38 Сергей Гальчинский (слева) и Артем Мартыненко во время презентации системы Delta на форуме НАТО Tide Sprint (Фото:Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины)

27 октября офицеры Центра инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины и вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовали в США украинскую программу ситуационной осведомленности Delta, которая обеспечивает военных разнообразной информацией о силах врага и координации на поле боя.



Как сообщили НВ в Центре инноваций и развития оборонных технологий Минобороны, презентация состоялась в первый день мероприятия НАТО Tide Sprint, которое проводится дважды в год в Штатах и Европе, а сейчас проходит в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, США. Tide Sprint — одна из ключевых площадок НАТО, где эксперты, ученые и разработчики из более чем 30 стран мира обмениваются опытом и возможностями адаптации Альянса к технологическим изменениям.

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Украинских специалистов пригласили поделиться опытом применения цифровых решений, роботов и современных ІТ-разработок для получения преимущества на поле боя во время войны с Россией, в частности, о программе ситуационной осведомленности, аналоги которой только создаются в странах-членах Альянса.

Речь идет об уникальной украинской разработке — системе Delta. Этот программный продукт создается в Центре инноваций и развития оборонных технологий Минобороны при поддержке Минцифры и иностранных партнеров.

По словам разработчиков, Delta обеспечивает объемное понимание пространства боя в режиме реального времени, интегрирует на цифровой карте информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в том числе — разведданные, не требует дополнительных настроек и может работать на любом устройстве — ноутбуке, планшете или мобильном телефоне.

«Начиная с 2017 года мы участвовали в Tide Hackaton, Tide Sprint и CWIX — лучших инкубаторах инноваций и технологий, которые мы пытаемся теперь внедрить в виде части нашей национальной системы Delta, помогающей нам побеждать в этой войне против России», — рассказал один из разработчиков программы майор Артем Мартыненко.

Только в этом году было более 30 релизов новых функций Delta, чтобы программа могла максимально соответствовать условиям сетецентрической войны и потребностям военных в получении актуальных и проверенных данных о противнике, пояснил Мартыненко.

Delta является облачным решением, она уже сейчас олицетворяет последние тренды индустрии, такие как cloud native environment, zero trust security, multi domain operations, говорит еще один разработчик системы майор Сергей Гальчинский. По его наблюдению, другие участники Tide Sprint рассказывали об архитектурных подходах и решениях, которые уже использованы в Delta или находятся на завершающем этапе внедрения. "Мы четко понимаем, что формула успеха — это взаимосовместимые процессы, люди и технологии, инноваторы в своих сферах, которые способствуют продвижению вперед", — добавил Гальчинский.

Платформа и сервисы Delta построены по стандартам НАТО, так что система совместима с аналогичными решениями, которые используют армии стран-членов Альянса. Именно поэтому к украинской делегации был повышенный интерес со стороны участников мероприятия Tide Sprint, отметили украинские военные.

«Delta является прекрасным примером того, как Украина и НАТО могут сотрудничать, совместно развиваться и получать взаимную выгоду. Украина стремится стать неотъемлемой частью организации. Наша армия уже внедряет новые стандарты НАТО. Но еще более важно, что мы находимся в процессе тестирования и внедрения новых стандартов для НАТО. Украина является наилучшим полигоном, поскольку мы можем проверить все гипотезы в бою и привнести революционные изменения в военной технике и современной войне. Верю, что в партнерстве со странами НАТО, особенно в части развития технологических возможностей, мы быстрее одержим заслуженную победу», — отметил в своем выступлении на Tide Sprint вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

К участникам Tide Sprint обратился вице-премьер Михаил Федоров / Фото: Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны

По словам вице-премьера, главным преимуществом в современной войне считается полная информационная осведомленность на поле боя, понимание того, где находится противник, его численность, боеспособность и так далее. Это так называемый сетецентрический подход, и Украина в этом вопросе является одним из мировых лидеров благодаря разумным решениям и креативности отечественных разработчиков.

Справка:

Delta — система сбора, обработки и отображения информации о силах противника, координации сил обороны, а также обеспечения ситуационной осведомленности по стандартам НАТО, разработанная Центром инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины.

Delta используется для планирования операций и боевых задач, координации с другими подразделениями, защищенного обмена информацией о расположении сил противника и т. д. В частности, в Delta интегрированы чат-боты, разработанные Минцифрой (єВорог) и СБУ (STOP Russian War).

Система оснащена современными средствами мониторинга подозрительной активности. Киберподразделения союзников с 2021 года осуществляют постоянную проверку системы на уязвимости, попытки несанкционированного проникновения, утечки данных и т. п.