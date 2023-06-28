Дроном-камикадзе. Украинские разведчики уничтожили российскую станцию РЭБ — видео

28 июня, 14:21
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Разведчики уничтожили российскую станцию РЭБ (Фото:ГУР/Telegram)

Разведчики уничтожили российскую станцию РЭБ (Фото:ГУР/Telegram)

Разведчики 74 отдельного разведывательного батальона Вооруженных Сил Украины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с помощью дрона-камикадзе.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.

Отмечается, военные на одном из участков фронта обнаружили и взорвали российскую станцию радиоэлектронной борьбы  (РЭБ).

Видео дня

«Вражеское средство РЭБ уничтожили дроном-камикадзе», — говорится в сообщении.

Как добавили в ГУР, такие станции радиоэлектронной борьбы предназначены для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, передачи сигнала тревоги на пульт управления, блокировки систем управления и навигации БПЛА.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1674013961291804672
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   РЭБ Разведчик Война России против Украины дроны-камикадзе

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