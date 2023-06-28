Дроном-камикадзе. Украинские разведчики уничтожили российскую станцию РЭБ — видео
Разведчики уничтожили российскую станцию РЭБ (Фото:ГУР/Telegram)
Разведчики 74 отдельного разведывательного батальона Вооруженных Сил Украины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с помощью дрона-камикадзе.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.
Отмечается, военные на одном из участков фронта обнаружили и взорвали российскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Вражеское средство РЭБ уничтожили дроном-камикадзе», — говорится в сообщении.
Как добавили в ГУР, такие станции радиоэлектронной борьбы предназначены для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, передачи сигнала тревоги на пульт управления, блокировки систем управления и навигации БПЛА.