Дроном-камикадзе. Украинские разведчики уничтожили российскую станцию РЭБ — видео 28 июня, 14:21 Разведчики уничтожили российскую станцию РЭБ (Фото:ГУР/Telegram)

Разведчики 74 отдельного разведывательного батальона Вооруженных Сил Украины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с помощью дрона-камикадзе.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.

Отмечается, военные на одном из участков фронта обнаружили и взорвали российскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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«Вражеское средство РЭБ уничтожили дроном-камикадзе», — говорится в сообщении.

Как добавили в ГУР, такие станции радиоэлектронной борьбы предназначены для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, передачи сигнала тревоги на пульт управления, блокировки систем управления и навигации БПЛА.