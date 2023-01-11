Удар РФ по складу пиротехники в Харькове: оккупанты применили РСЗО Смерч, пожар тушили почти три часа 11 января, 09:58 Ночью снаряды российских оккупантов попали в склад пиротехники в Харькове, вызвав детонацию (Фото:ГСЧС)

Спасателям удалось ликвидировать пожар, который начался на складе пиротехники в Харькове после удара войск РФ в ночь на среду, 11 января.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook, одна из ракет попала в одноэтажное складское здание около 23:00, в результате чего произошел пожар на площади более 1000 кв.

Его удалось ликвидировать почти через три часа.

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил в своем Telegram, что российские оккупанты обстреляли Харьков, предварительно, из РСЗО Смерч.

В результате попадания в склад в Киевском районе города обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 11 января войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову. Началась детонация пиротехнических изделий на складе, куда попал снаряд.