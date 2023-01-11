Россияне нанесли удар по складу пиротехнических изделий в Харькове, началась детонация

11 января, 02:28
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Оставшиеся неразорвавшиеся в Харькове остатки российских Ураганов 21 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Оставшиеся неразорвавшиеся в Харькове остатки российских Ураганов 21 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Россияне вечером 10 января нанесли удары по Киевскому району Харькова. Началась детонация пиротехнических изделий на складе, куда попал снаряд.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он сообщил, что оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в склад пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий. Предварительно, без пострадавших. На месте работают специалисты ГСЧС.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Харьковская область Харьков Война в Украине Война России против Украины

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