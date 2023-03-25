Полностью исключать не нужно. Массированные обстрелы армии РФ уходят в прошлое — Гуменюк 25 марта, 13:40 Наталья Гуменюк (Фото:Скриншот с видео)

Массированные ракетные удары российской армии уже уходят в прошлое, однако исключать их полностью невозможно. Вероятно, враг будет прибегать к точечным ударам.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Тактика врага сейчас находится в поисковом состоянии. Они подбирают, что из того, что уже было применено, может сработать, потому что массированные ракетные атаки уже уходят в прошлое, у них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50−70−80 ракет, это уже очень бессмысленный шаг, но исключать в абсолюте его невозможно», — сказала она.

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Также Наталья Гуменюк добавила, что, очевидно, «армия РФ начнет использовать против Украины ракетные или „шахедные“ точечные атаки».

«Скорее всего, для России в приоритете и дальше будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры, поскольку они имеют большое значение для развития экономики и бытовых удобств в том числе», — подытожила представительница.

В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей раздались взрывы.

Тогда Россия атаковала Киев и десять областей: Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую. По данным Минэнерго, главной целью атаки стали энергообъекты.