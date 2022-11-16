Рада переименовала Новоград-Волынский в Звягель 16 ноября, 16:18 Новоград-Волынский (Фото:zhitomir.info)

В среду, 16 ноября, Верховная Рада переименовала Новоград-Волынский в Звягель.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Также парламент переименовал Новоград-Волынский район Житомирской области в Звягельский район.

За такое решение проголосовали 260 нардепов.

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14 июля депутаты Житомирского областного совета поддержали переименование Новоград-Волынского в Звягель, инициированное 16 июня местным горсоветом.

Переименование города в Звягель обусловлено тем, что именно это является его историческим названием, упоминание которого впервые встречается еще в 1257 году, а Новоград-Волынским он стал лишь в 1795 году, спустя два года после аннексии Российской империей.

