Житомирский облсовет поддержал переименование Новоград-Волынского

14 июля, 11:32
Звягель был переименован в Новоград-Волынский после аннексии Российской империей (Фото:zhitomir.info)

Звягель был переименован в Новоград-Волынский после аннексии Российской империей (Фото:zhitomir.info)

Депутаты Житомирского областного совета поддержали переименование Новоград-Волынского в Звягель, инициированное 16 июня местным горсоветом.

Как сообщается, соответствующее решение было принято на сессии 13 июля.

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Теперь это представление облсовета будет направлено для утверждения в Верховную Раду.

Переименование города в Звягель обусловлено тем, что именно это является его историческим названием, упоминание которого впервые встречается еще в 1257 году, а Новоград-Волынским он стал лишь в 1795 году, спустя два года после аннексии Российской империей.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Новоград-Волынский Житомирская область Переименование

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