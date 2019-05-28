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В LIFT может зайти каждый. Команда Зеленского запустила социальный проект для внедрения изменений в стране

Вчера, 10:26
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В LIFT может зайти каждый. Команда Зеленского запустила социальный проект для внедрения изменений в стране - фото

Pavel Zmey/Reuters

Команда Зеленского предложила украинцам стать частью изменений в стране

Команда президента Владимира Зеленского запустила социальный проект LIFT для внедрения изменений в стране.

«Мы запускаем beta-версию проекта LIFT. Наша цель — объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие!» — рассказали инициаторы проекта.

Отмечается, что к социальному проекту может присоединиться каждый. На сайте есть опция выбора вакансий в госсекторе, а также возможность разместить идеи или презентовать продукт.

Идея должна быть полезна для страны и решать определенные проблемы в государстве, а продукт должен быть направлен на положительные изменения на государственном уровне.

Авторы проекта LIFT обещают честный и прозрачный отбор специалистов, а также отсутствие коррупционной или бюрократической составляющей при отборе.

Ранее представители команды Зеленского заявляли, что хотят создать так называемое «государство в смартфоне», оцифровав все бюрократические услуги и переведя их в электронный формат.

Напомним, 25 мая новоизбранный президент Украины выступил на форуме iforum в Киеве, где говорил об инновациях и развитии государства.

Эксперты неоднозначно оценили его выступление. В частности, министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал спич Зеленского. Он заявил, что часть из того, о чем говорил президент, уже и так реализуется в Украине.

Однако были и те, кому речь Зеленского пришлась по душе.

Теги:   Госслужба LIFT Социальный проект Владимир Зеленский

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