«Устроили ночные разборки». В Мелитополе пьяные российские военные открыли огонь по ФСБшникам — мэр
В Мелитополе оккупанты устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В одном из микрорайонов временно оккупированного Мелитополя Запорожской области оккупанты устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.
По его словам, оккупанты превратили Мелитополь в криминальную столицу оккупированной части Запорожской области, устраивая ночные разборки.
«В ночь с 15 на 16 июня пьяные военные, которые заселились в одну из квартир многоэтажки на микрорайоне, открыли огонь по ФСБшникам и военной полиции, которые приехали их унять», — заявил Федоров.
Мэр города добавил, что неделю назад была такая же перестрелка, в которой они застрелили одного из дагестанцев.
Кроме этого, в оккупированном городе россияне провоцируют аварии, на крупных перекрестках устанавливают блок-посты и проводят тотальные обыски, а «подозрительных» людей забирают в комендатуру или сажают на подвал.
Ночью в воскресенье, 11 июня, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области была слышна стрельба, после чего была подожжена одна из машин вблизи одного из торговых центров.