«Устроили ночные разборки». В Мелитополе пьяные российские военные открыли огонь по ФСБшникам — мэр 17 июня, 16:51 В Мелитополе оккупанты устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В одном из микрорайонов временно оккупированного Мелитополя Запорожской области оккупанты устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

По его словам, оккупанты превратили Мелитополь в криминальную столицу оккупированной части Запорожской области, устраивая ночные разборки.

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«В ночь с 15 на 16 июня пьяные военные, которые заселились в одну из квартир многоэтажки на микрорайоне, открыли огонь по ФСБшникам и военной полиции, которые приехали их унять», — заявил Федоров.

Мэр города добавил, что неделю назад была такая же перестрелка, в которой они застрелили одного из дагестанцев.

Кроме этого, в оккупированном городе россияне провоцируют аварии, на крупных перекрестках устанавливают блок-посты и проводят тотальные обыски, а «подозрительных» людей забирают в комендатуру или сажают на подвал.

Ночью в воскресенье, 11 июня, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области была слышна стрельба, после чего была подожжена одна из машин вблизи одного из торговых центров.