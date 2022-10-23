В сети появилось видео, на котором Пригожин продолжает вербовать зеков в российских колониях 23 октября, 19:54 Пригожин дальше вербует русских зеков (Фото:Скрин из видео/Telegram-канал Nexta Live)

«Повар Путина» основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин снова вербует российских заключенных в колониях. Олигарх откровенно говорит заключенным, что «дороги назад нет».

Новое видео разговора Пригожина с российскими зеками обнародовали в белорусском оппозиционном Telegram-канале Nexta Live.

«Те, кто пройдут собеседование и потом будут сомневаться (ехать ли на войну — Ред.), могут отказаться. Нам нужны те, кто хочет сражаться, кому это нравится. Но если вы ехали с нами, пути назад нет. На зону не вернется никто», — говорит на видео глава ПИК Вагнера.

Видео дня

26 сентября российский олигарх Евгений Пригожин, близкий к диктатору Владимиру Путину, признал, что создал ПИК Вагнера в 2014 году для войны против Украины.

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Наемники ПВК Вагнера воюют против Украины с 2014 года, а также принимают участие в боевых действиях против украинской армии с начала полномасштабного вторжения РФ.

Пригожин завербовал около тысячи заключенных для войны России против Украины в составе ПИК Вагнера/Лига.

По данным украинской военной разведки, Россия перебросила на временно оккупированные территории Украины около 5000 наемников ПВК Вагнера.

Также были данные о том, что РФ опрокидывала наемников ПИК Вагнера в Сирию, Мали и ЦАР.

Вербовщики отбирают заключенных, отбывающих наказание по таким статьям как убийство, тяжкие телесные повреждения, ограбление и разбой.