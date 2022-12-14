«Суровикина не на кого менять». У Путина закончились известные военачальники — Жданов о гибридном наступлении ВСУ и «проверке» в Беларуси 14 декабря, 07:31 Эксклюзив НВ Сергей Суровикин и Владимир Путин (Фото:Спутник/Алексей Дружинин/Кремлин в REUTERS)

Вряд ли командующего войсками РФ в Украине Сергея Суровикина сейчас могут убрать с должности, считает военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин уже прошелся по всем своим известнейшим военачальникам и никого не осталось.

Что меняется на фронте, где ВСУ ведут гибридное наступление и чем еще могут угрожать Украине Россия и ее партнеры — Беларусь и Иран, Жданов рассказал в интервью Радио НВ.

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— Хочу начать с подрыва автомобильного моста Мелитополь-Константиновка. Западные аналитики говорят о том, что это может быть ключевым мостом, что его разрушение повлияет на то, каким образом оккупанты смогут поставлять вооружение в Мелитополь. Что мы должны знать об этой трассе?

— Там дорог уже не так много. Если мы посмотрим на карту, там довольно небольшая развитость дорожных путей, поэтому каждый мост имеет особое значение. И если этот мост взорван, то теперь нужно будет обустраивать какую-то переправу через эту реку или искать объезд этого моста. Это затрудняет проход колонн, снижает грузоподъемность временного моста, который они могут создать, и дает возможность нашей артиллерии добраться до этого города.

— Дежавю, мы что-то подобное видели в Херсонской области. Конечно, там была другая ситуация…

— Вы меня опередили: Антоновский мост, было то же самое. И мост на Каховской ГЭС. Как только собиралась техника и вооружение для перехода по мосту, мы открывали огонь и жгли там русскую технику.

— Российское независимое издание Астра, ссылаясь на свои источники, говорит, что сработали два самодельных взрывных устройства, установленных у опор, из-за чего и повреждены две опоры моста. Это значит, что там наши партизаны, правильно ли я это понимаю?

— Это могли быть партизаны, могли быть Силы специальных операций. Очень хорошие специалисты, если это самодельные устройства, потому что мост разрушен оконательно.

— Несколько дней назад ракетным залпом HIMARS поразили ресторан и гостиницу в Мелитополе. Это уже подготовка к наступлению?