Бахмут — проблема и ВСУ, и Путина. Том Купер — о горячей точке № 1, бездарном стратеге из Кремля и сроках окончания войны 13 декабря, 16:25 Эксклюзив НВ Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Австрийский военный аналитик Том Купер сомневается в скором исходе войны, рассказывает о связи между работой европейских разведок и поставками оружия ВСУ и раскрывает настоящую причину кражи российскими солдатами стиральных машин.

Уже более десяти месяцев авторитетный австрийский военный аналитик Том Купер внимательно отслеживает события, происходящие на войне, развязанной Россией в Украине.

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52-летний писатель, аналитик и журналист-расследователь начал писать о военных конфликтах с конца 1990-х. Первым предметом его интереса стала ирако-иранская война (1980−1989), унесшая 1 млн жизней, но не принесшая ни одной из стороны победы. Затем Купер проанализировал израильское вторжение в Ливан (1982), атаку Соединенных Штатов на Гренаду (1983), гражданскую войну в Никарагуа (1981—1990) и многие другие операции.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Купер, с присущим ему сарказмом и презрением, направленным против российской военной машины, взялся писать и об этой войне.

А отечественные энтузиасты — преподаватели Киево-Могилянской академии — принялись переводить для украинской аудитории его опусы, размещенные в соцсетях. Четкий анализ Купера привлек многих читателей. Теперь его колонки регулярно печатает и НВ.

Формула работы Купера проста: надежные источники с обеих сторон, соцсети и много-много кросс-чекинга.

НВ поговорил с Купером о том, как именно зимний период влияет на боевые действия, когда Россия потеряла стратегическую инициативу и какие экономические особенности режима Путина могут стать ахиллесовой пятой диктатора.

— Прошлую неделю Украина провела в ожидании очередной большой ракетной атаки по энергетической инфраструктуре. О ней даже предупреждал президент. Почему Россия ее отложила?

— В России все происходит с коррупционной составляющей, даже производство партий ракет. Россия испытывает большие проблемы с нехваткой чипов и электронных компонентов, которые используются в крылатых ракетах типа Калибр, Х-55 и др. Именно по этой причине они активно крали стиральные машины из квартир украинцев. Потому что им нужны были чипы из этих машин. У них очень сложная цепь поставок электроники. Предположим, из Калифорнии в Чили, потом в Африку, Катар, Бахрейн и только потом в Россию. Это очень долго и нет уверенности в том, придёт ли товар.

Сейчас на некоторых предприятиях работает до трех смен для изготовления новых ракет. У них достаточно железа для корпусов и двигателей, но не хватает электроники. Как только они ее получают, то сразу собирают максимальное количество ракет — это может быть три, пять, десять. Только после этого совершается несколько волн ракетных ударов. Еще они пытаются сохранять минимум ракет в резерве на случай мировой войны. Это приблизительно треть запасов. Сейчас они опустились до такого количества и им нужно несколько дней, чтобы собрать необходимый минимум для следующего удара.

— В Украине мы часто пытаемся посчитать и спрогнозировать, сколько у России осталось ракетного вооружения разных типов. Очень популярная тема. Существуют ли вообще какие-то определенные цифры, например, от самого российского генштаба?

— Сомневаюсь. Представим, что есть определенный военный заказ на создание, к примеру, 100 ракет. В путинской системе власти это означает, что нужно заплатить в три раза больше, дабы хватило на все коррупционные откаты. Но все равно изготовитель выполнит работу наполовину. Это объясняет, куда исчезло 1,5 млн комплектов униформы с российских складов. То же самое происходит и с другими военными компонентами. По этой причине никто не знает, сколько ракет у них осталось, — потому что никто не знает, сколько они изготовили, а сколько денег было украдено вертикалью исполнителей.

— И Путин не знает, сколько у него осталось ракет?

— Уверен, что он не знает. Более того, ему все равно, поскольку он выделил деньги на сто штук и потребует положить их на склад. Чиновники могут вилять. В конечном итоге, им придётся признаться, что слишком много украдено и заказ выполнить невозможно — это тюрьма или же самостоятельно уйти из жизни (или в этом помогут сотрудники ФСБ).

— Миновали первые две недели зимы. Как холод повлиял на боевые действия на фронтах?

— Погодные условия уже несколько недель влияют на характер войны. Когда температура падает ниже нуля, солдаты потеют во время движения, а как-только останавливаются, то сразу же замерзают. С другой стороны, на передовых позициях проблема заключается в сохранении маскировки и при этом оставаться в тепле и как-то готовить еду. Украинцам, пытающимся оставаться незамеченными в лесополосе, нужно наблюдать за наступлением врагов, когда те одни за одним пытаются атаковать. Очень сложно оставаться в тепле, когда нужно длительное время обездвижено ожидать следующего российского наступления. К тому же, мокрые ботинки всегда приводят к заболеваниям. Это проблема настолько велика в российской армии, что плохо экипированные россияне крадут обувь и термобелье у павших украинских солдат. Любая, даже самая качественная униформа, быстро рвется.

Погодные условия — дождь, облачность и туман, присущие этому времени года, ухудшают функционирование систем обнаружения вражеских передвижений. В некоторых случаях делают их вовсе беспомощными.