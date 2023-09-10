Последствия уничтожения Ил-76 в Пскове. Из-за нехватки кадров Россия пытается защитить аэродромы «добровольческими» патрулями — разведка Британии 10 сентября, 10:32 Поражение российского Ил-76 на аэродроме в Пскове (Фото:ГУР/The War Zone)

Российским службам безопасности, очевидно, не хватает профессионального персонала, из-за чего для охраны аэродромов от БПЛА в Псковской области РФ привлекли «волонтеров».

Об этом идет речь в новой сводке британской разведки, который обнародовало Минобороны Великобритании.

Британские специалисты обратили внимание на решение губернатора Псковской области России, расположенной неподалеку от границы с Эстонией, организовать «волонтерские патрули безопасности», чтобы предотвратить дальнейшие атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на авиабазу Кресты.

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Согласно сообщениям местных властей, принять участие в таком «патрулировании» якобы согласились до 800 россиян. Эта инициатива появилась после того, как ночью 29−30 августа стало известно о повреждении по меньшей мере двух транспортных самолетов Ил-76 в результате атаки беспилотников. Британские разведчики напоминают, что в атаке участвовали квадрокоптеры, а из-за ограниченного радиуса действия таких БПЛА она почти наверняка была осуществлена с территории самой РФ.

Теперь за безопасностью будут присматривать новосозданные «патрули» из 50 человек, распределенные между несколькими районами, которые должны патрулировать пограничные участки и критическую инфраструктуру, в частности аэропорты и авиабазы.

Создание таких «добровольческих патрулей безопасности», вероятно, должно действовать как средство сдерживания и обеспечивать определенный уровень защиты от дронов-квадрокоптеров, которыми могут управлять в непосредственной близости от авиабазы, считают в британской разведке. Однако, подчеркивают аналитики, предыдущий опыт уже показал, что уничтожить БПЛА из стрелкового оружия достаточно сложно, поэтому российские силы «все равно будут нуждаться в системах противовоздушной обороны», которые имеют полноценные возможности наблюдения за подобными объектами, а также способны сбивать их или перехватывать путем электронных помех. «Привлечение „волонтеров“, скорее всего, свидетельствует о нехватке обученных сотрудников служб безопасности в России», — резюмируют британские аналитики.

В ночь на среду, 30 августа, в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех самолетов Ил-76 в Пскове.