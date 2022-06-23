Из российского плена освободили проректора Херсонского государственного университета

23 июня, 12:08
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Военные РФ похитили Максима Винника 14 июня (Фото:most.ks.ua)

Военные РФ похитили Максима Винника 14 июня (Фото:most.ks.ua)

Из плена российских оккупантов освободили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.

Об этом сообщил ректор учебного заведения Александр Спиваковский.

«Наш друг, коллега, проректор Херсонского государственного университета Максим Винник уже находится на подконтрольной правительству территории Украины. Только что позвонил по телефону и сообщил, что с ним наконец все хорошо, и он в безопасности», — написал он в своем Facebook.

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https://www.youtube.com/embed/hEG0AD7LpxU

По словам ректора, Винник был освобожден на днях, однако информация об этом не могла быть обнародована сразу в связи с необходимостью обеспечить его безопасность в Херсоне.

Детали его пребывания в плену не сообщаются.

https://www.facebook.com/spivakovsky.alexander/posts/2100641270108198

Российские военные похитили Винника 14 июня в захваченном Херсоне. Его задержали возле общежития вуза и увезли в неизвестном направлении.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Херсон Плен Война России против Украины

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