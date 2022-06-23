Из российского плена освободили проректора Херсонского государственного университета 23 июня, 12:08 Цей матеріал також доступний українською Военные РФ похитили Максима Винника 14 июня (Фото:most.ks.ua)

Из плена российских оккупантов освободили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.

Об этом сообщил ректор учебного заведения Александр Спиваковский.

«Наш друг, коллега, проректор Херсонского государственного университета Максим Винник уже находится на подконтрольной правительству территории Украины. Только что позвонил по телефону и сообщил, что с ним наконец все хорошо, и он в безопасности», — написал он в своем Facebook.

Видео дня

ВСУ будет проще освободить Херсон – Кирилл Михайлов, Conflict Intelligence Team https://www.youtube.com/embed/hEG0AD7LpxU

По словам ректора, Винник был освобожден на днях, однако информация об этом не могла быть обнародована сразу в связи с необходимостью обеспечить его безопасность в Херсоне.

Детали его пребывания в плену не сообщаются.

Российские военные похитили Винника 14 июня в захваченном Херсоне. Его задержали возле общежития вуза и увезли в неизвестном направлении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.