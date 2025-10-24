Зеленский продемонстрировал Стармеру дрон-перехватчик OCTOPUS: Британия будет производить первую партию для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером продемонстрировал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS , который в дальнейшем будут производить в Британии для тестирования в Украине.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в пятницу, 24 октября.

«Продемонстрировал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, которые Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине. Договоренность предусматривает производство первой партии», — сообщил он.

Реклама

Зеленский поблагодарил Стармера и британский народ за постоянную поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Также стороны обсудили развитие оборонного сотрудничества, усиление санкций против России и подготовку к встрече коалиции желающих.

Зеленский подчеркнул, что укрепление санкционной политики должно подтолкнуть Россию к «настоящим переговорам», а среди приоритетов заседания «коалиции желающих» определил гарантии безопасности для Украины, усиление ПВО, дальнобойность и энергетическую устойчивость.

11 сентября стало известно, что Великобритания будет производить и совместно с Украиной разрабатывать современное военное оборудование в рамках соглашения об обмене новейшими технологиями. Первым проектом станет новый дрон-перехватчик для противовоздушной обороны под названием Project OCTOPUS.

Читайте также: Сырский заявил о создании эшелонированной системы противодействия шахедам

Дроны-перехватчики Project OCTOPUS будут серийно производить в Британии с целью выпуска тысяч единиц в месяц для поставки в Украину.

Новый дрон-перехватчик спроектировали украинцы при поддержке британских ученых и техников. Они уже доказали свою эффективность на поле боя, отметили в правительстве Британии.

Он оказался «чрезвычайно действенным» против ударных дронов Shahed, которые использует Россия, и стоит менее 10% от стоимости беспилотников, которые призван перехватывать.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу производителям БпЛА добиться способности применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки.