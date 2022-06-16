«Это влияет на объемы помощи». Интервью с Загороднюком — о пессимистических сценариях завершения войны от западных аналитиков 16 июня, 15:27 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Андрей Загороднюк (Фото:Андрей Загороднюк / Facebook)

CNN сообщает, что западные чиновники рассматривают три основных сценария, как дальше может развиваться война России против Украины, но ни в одном из них нет победы Украины с освобождением территорий.

Почему такие пессимистичные для Украины варианты развития событий рассматривают на Западе и стоит ли доверять европейским и американским аналитикам, Радио НВ выяснило у главы правления Центра оборонных стратегий, бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

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— Увидел интересную статью о том, что война — это уже не шахматы: к мнению разных аналитических центров, прогнозирующих или анализирующих украинскую войну, нужно относиться с осторожностью. Означает ли это, что боевые действия невозможно адекватно проанализировать и прогнозировать ближайшие действия?

— Во-первых, многие центры занимаются нашей войной с момента ее начала, но они очень мало знали об Украине, а многие из них очень мало знали о России до 24 февраля. Они игнорировали восьмилетнюю войну, которую мы все переживали. То есть для многих это нечто новое.

Действительно, есть большое количество новых аналитиков, которых никто не знал до этого, которые активно комментируют что-то, пишут, печатают. Вопросы к качеству работы многих остаются.

Причем, например, есть Институт изучения войны — американский аналитический центр, занимавшийся нами и всем европейским театром военных действий годами. Это не большой центр, но дают удивительно очень точные прогнозы и очень точные оценки. Потому все по-разному.

— Мы очень много видели тех же отчетов, что Украина может продержаться, например, 96 часов. Если они тогда ошибались, то стоит ли учитывать их мнения сейчас?

— Следует учитывать все мнения, но точно не надо считать, что кто-то за нас может решить вопрос нашей победы.

Большая часть официальной и независимой западной аналитики базируется на цифрах. То есть, это работа с данными. Они сравнивали цифры — количество оружия, техники, самолетов, ПВО. И лишь некоторые центры смотрели больше на такие менее формальные показатели, т. е. насколько эффективны могут быть те или иные силы, как изменились их подходы. То есть такие более неформальные показатели. А именно из-за них в России не вышли первые дни [войны], которые затем повлекли за собой полный излом их стратегии в плане оперативных замыслов.

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