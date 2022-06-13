Подоляк — о возможности вторжения белорусских войск в Украину: Готовимся к самому пессимистичному сценарию 13 июня, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готовится к возможному вторжению белорусских войск в Украину.

В интервью Зеркалу, проекту бывшей команды белорусского портала TUT.ВY, Подоляк отметил, что Украина допускает разные сценарии, а украинская разведка «активно работает в том числе на белорусском направлении».



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«Мы отслеживаем все перемещения, инициативы, учения, раздачу оружия охотникам. Сейчас мы исходим из самого пессимистичного сценария и к нему готовимся, резервируем силы и проводим оценку наших возможностей. Для того, чтобы мы были готовы нанести максимальный и молниеносный ущерб любой другой армии, кроме российской. Если Беларусь захочет увидеть, что такое массовая гибель военнослужащих, то, наверное, им надо заходить в Украину», — сказал он.



Подоляк добавил, что, по его мнению. белорусское общество намного свободнее российского, и, если диктатор Александр Лукашенко примет решение о вторжении, он «быстро почувствует давление общества».

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«Вы проявили себя изумительно летом 2020 года, и последующие события показали, что у белорусов есть стержень… Я думаю, если неадекватность у политического руководства Беларуси победит, то это будет очень короткий период, когда общество от шока перейдет к активным действиям. Возможно, для Беларуси это было бы неплохо», — считает советник главы ОП.

Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.



В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.



Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.



«Отстоим независимость Украины и освободим Беларусь» – как и почему белорусы воюют за Украину https://www.youtube.com/embed/-4B1QsFars4

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