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Погода в Украине: жару первых дней лета разбавят грозовые дожди

31 мая, 12:22
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Погода в Украине: жару первых дней лета разбавят грозовые дожди - фото

jplenio/Pixabay

Первые дни лета в Украине будут жаркими

В ближайшие сутки погоду в Украине определит теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В центральных, большинстве северных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях, а также на Прикарпатье пройдут кратковременные дожди с грозами.

На остальной территории страны сохранится жаркая и в основном сухая погода.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с. Температура в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью 15−20°, днем 28−33°. В западных областях ночью 9−14°, днем 20−25°; на остальной территории ночью 13−18°, днем 23−28°.

В Киеве местами ожидается кратковременный дождь. Температура ночью 16−18°, днем 25−27°.

В воскресенье, 2 июня, в центральных областях и на Прикарпатье синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. На остальной территории — без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с. Температура в западных областях ночью 9−14°, днем 21−26°; на остальной территории ночью 13−18°, на юге до 21°, днем 25−30°, на юге и востоке до 33°.

В Киеве пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью 15−17°, днем 25−27°.

Теги:   Прогноз погоды Выходные Лето

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