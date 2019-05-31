Погода в Украине: жару первых дней лета разбавят грозовые дожди
В ближайшие сутки погоду в Украине определит теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.
В центральных, большинстве северных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях, а также на Прикарпатье пройдут кратковременные дожди с грозами.
На остальной территории страны сохранится жаркая и в основном сухая погода.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с. Температура в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью 15−20°, днем 28−33°. В западных областях ночью 9−14°, днем 20−25°; на остальной территории ночью 13−18°, днем 23−28°.
В Киеве местами ожидается кратковременный дождь. Температура ночью 16−18°, днем 25−27°.
В воскресенье, 2 июня, в центральных областях и на Прикарпатье синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. На остальной территории — без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с. Температура в западных областях ночью 9−14°, днем 21−26°; на остальной территории ночью 13−18°, на юге до 21°, днем 25−30°, на юге и востоке до 33°.
В Киеве пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью 15−17°, днем 25−27°.