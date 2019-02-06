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Проезд в метро Харькова подорожал до 8 гривен

Сегодня, 17:24
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city.kharkov.ua

Стоимость проезда в метро увеличили на три гривны

В среду, 6 февраля, Харьковский городской совет утвердил новые тарифы на проезд в метрополитене, трамваях и троллейбусах.

Согласно решению, с 7 февраля стоимость одной поездки в метро увеличили с 5 гривен до 8 гривен, в наземном транспорте - до 6 гривен. 

Причиной подорожания стал рост прожиточного минимума и увеличение расходов на электроэнергию, ремонтные работы и сопутствующие материалы.

Как пояснил директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, из-за того что действующий тариф на проезд в метро не возмещает экономически обоснованных затрат, убытки предприятия в 2018 году составили 160 млн грн. 

С повышением тарифа сохраняются все действующие льготы в подземном и наземном транспорте.

Новые тарифы на проезд в метро, трамваях и троллейбусах начнут действовать с 7 февраля.

Теги:   Метрополитен Харьков

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