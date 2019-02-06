Проезд в метро Харькова подорожал до 8 гривен
В среду, 6 февраля, Харьковский городской
совет утвердил новые тарифы на проезд в метрополитене, трамваях и троллейбусах.
Согласно решению, с 7 февраля стоимость одной поездки
в метро увеличили с 5 гривен до 8 гривен, в наземном транспорте - до 6
гривен.
Причиной подорожания стал рост прожиточного
минимума и увеличение расходов на электроэнергию, ремонтные работы и
сопутствующие материалы.
Как пояснил директор Департамента экономики и
коммунального имущества Михаил Фатеев, из-за того что действующий тариф на
проезд в метро не возмещает экономически обоснованных затрат, убытки
предприятия в 2018 году составили 160 млн грн.
С повышением тарифа сохраняются все
действующие льготы в подземном и наземном транспорте.
Новые тарифы на проезд в метро, трамваях и
троллейбусах начнут действовать с 7 февраля.