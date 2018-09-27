"Прочь ФСБ". В Киеве активисты расписали краской машины посольства РФ

Машинам также спустили колеса и вымазали их грязью

В четверг, 27 сентября, активисты разрисовали баллончиками с краской автомобили, которые, по их данным, принадлежат посольству России.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав соответствующие фото.

На них видно, что на одном из внедорожников, которые были обнаружены на улице Щербаковского, оставили надпись "Прочь ФСБ", а на тротуаре рядом с ним "Воробьев, привет", вероятно, имея в виду главу Россотрудничества Константина Воробьева.

Читайте также: В Киеве директора Россотрудничества облили зеленкой и фекалиями

Кроме того, автомобилям также спустили колеса и вымазали их грязью.

Ответственность за это пока никто на себя не взял.