В Киеве директора Россотрудничества облили зеленкой и грязью

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По словам активиста, Константин Воробьев собирался на
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По словам активиста, Константин Воробьев собирался на "празднование Дня победы" в Киеве

В Киеве активисты С14 облили зеленкой и грязью директора Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева.

Об этом сообщает активист Родион Шовкошитный в Facebook.

Он написал, что Воробьев приехал в Киев, "чтобы отпраздновать 9 мая".

"(Воробьев - ред.) Прилетел из Майорки отпраздновать Победу в Киеве. Спонсор бессмертного полка, как раз туда и собирался... И вдруг что-то случилось, подлетают какие-то неизвестные патриоты, команда добра и радости, С14 - и зеленкой его, и дерьмом его", - уточнил активист.

Ранее сообщалось, что активисты нашли Крысина в детском отделении Института сердца и плеснули в лицо зеленкой.

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