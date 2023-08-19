«Мы не собьем Shahed собственным аналогом». Почему Украине не нужна копия иранского дрона и как удовлетворить потребности ВСУ в БПЛА 19 августа, 19:07 NV Премиум Украинский военный недалеко от линии фронта в Донецкой области, 9 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинским военным для закрытия собственных потребностей необходимы поставки БПЛА, которые государство будет производить стабильно и самостоятельно, а не только благодаря силам частных производителей, пояснил Radio NV Кирилл Новиков, эксперт по транспорту и авиации, участник Львовского оборонного кластера.

На 17-м месяце полномасштабного вторжения Украина наконец начала борьбу за преимущество в сверхважной для нее битве беспилотников.

До 24 февраля 2022 года госконцерн Укроборонпром, на котором завязаны все вопросы оружия и боеприпасов, не производил ни одного беспилотника. Сейчас же официально известно лишь об одной его разработке: БПЛА, который может лететь на 1 тыс. км и нести на себе 75 кг боевой части. О завершении работы над этим проектом госпредприятие сообщило прошлой осенью, а в июне 2023-го отчиталось о первом успешном применении. Но о массовом производстве этого дрона в Укроборонпроме ничего не рассказали.

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Зато 21 июля отечественное Минобороны отчиталось, что приняло на вооружение 28 моделей беспилотников различных типов. И поэтому «поставки БПЛА украинского производства для нужд ВСУ постоянно растет в геометрической прогрессии». А еще «в рамках закупок ВСУ поставлены тысячи БПЛА и дронов».

Почему Украина не может сделать копию собственного Shahed?

Вы знаете, "валить по территории России" не остановит движение войск по территории Украины. То есть здесь история в другом. Мы можем, и мало того, скажу вам больше, мы делаем примерно подобную историю, подобные конструкции беспилотных аппаратов <...>, их сейчас много. Я бы не хотел сейчас останавливаться на конкретных названиях, потому что, скажу вам, ни одна из них не имеет столь большого масштаба. Вот если брать тот самый Shahed, который вы упоминали, или ту Герань, которую в России изготавливают уже длительное время, или те намерения, которые сегодня мы видим, озвучивает Россия о крупноузловой сборке тех же Shahed с некоторыми своими комплектующими.