Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



Госдума РФ приняла закон, который позволяет проводить призыв в армию в течение всего года — с 1 января по 31 декабря. Формально его действие распространяется и на оккупированные районы Украины, несмотря на предыдущие заявления россиян о «освобождении местных от службы».

По данным ЦНС, оккупационные «военкоматы» уже получили указания из Москвы подготовить списки мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, годных к службе.

В Мелитополе с середины октября возобновили «обход квартир» для уточнения данных о месте проживания мужчин. Особое внимание уделяют работникам коммунальных служб, охранникам и строителям, которых планируют быстро отправлять на «вторую линию» без подготовки.

Несмотря на это, оккупационные медиа рассказывают о «добровольческих батальонах». По словам местных жителей, в них заставляют вступать ультимативно: или подписываешь контракт, или теряешь работу.

«Эти действия грубо нарушают IV Женевскую конвенцию, которая прямо запрещает принудительный призыв гражданского населения оккупированного государства в армию страны-оккупанта», — отметили в ЦНС.

В Центре добавляют, что оккупационная администрация боится протестов и диверсий, но Москва «готовится воевать дальше — руками украинцев из оккупированных городов».

Ранее ЦНС сообщал об усилении контроля на ВОТ: фильтрационные мероприятия теперь проводятся не только на блокпостах, но и на рабочих местах. Людей без российского паспорта наказывают депортацией, конфискацией имущества или блокировкой выплат.