Военкоматы совместно с учебными заведениями так называемой «ЛНР» заставляют детей участвовать в конкурсах, где каждому необходимо сделать фотографию с отцом.

Об этом сегодня, 19 октября, сообщили в Луганской областной государственной администрации.

Все фото размещают в Сети.

В ряде учебных заведений юношей и девушек поощряют стремиться к победе в конкурсе, в некоторых — требуют, чтобы участие приняли все без исключения. Но в обоих случаях таким образом помогают российским военкоматам, которые и адресами проживания мужчин поинтересуются в школе, и удостоверятся, что они там проживают, отмечают в ЛОГА.

Между тем, отцы детей пытаются прибегать к любым хитростям, чтобы избежать мобилизации в российскую армию.