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Приемную Бойко в Харькове в третий раз за неделю облили красной краской

Сегодня, 14:17
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Андрей Лесик / Facebook

Офис Оппозиционной платформы — За жизнь в Харькове

Неизвестные облили дверь и окна помещения народного депутата от Оппозиционной платформы — За жизнь Юрия Бойко в Харькове красной краской.

Об этом сообщает областная полиция.

За последние четыре дня это уже третий подобный инцидент.

«Согласно заявлению руководителя приемной, неизвестные лица облили красной краской фасад, двери и окна помещения», — говорится в сообщении.

В то же время экс-депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик заявил, что неизвестные снова напали на Офис оппозиционной платформы — За жизнь.

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«На Офис оппозиционной платформы — За жизнь в Харькове снова напали. Мы даже не успеваем ликвидировать последствия прошлого погрома », — написал Лесик.

Теги:   Харьков Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко

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