Приемную Бойко в Харькове в третий раз за неделю облили красной краской Сегодня, 14:17 450 Цей матеріал також доступний українською Андрей Лесик / Facebook Офис Оппозиционной платформы — За жизнь в Харькове Андрей Лесик / Facebook

Неизвестные облили дверь и окна помещения народного депутата от Оппозиционной платформы — За жизнь Юрия Бойко в Харькове красной краской.

Об этом сообщает областная полиция.



За последние четыре дня это уже третий подобный инцидент.

«Согласно заявлению руководителя приемной, неизвестные лица облили красной краской фасад, двери и окна помещения», — говорится в сообщении.

В то же время экс-депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик заявил, что неизвестные снова напали на Офис оппозиционной платформы — За жизнь.

«На Офис оппозиционной платформы — За жизнь в Харькове снова напали. Мы даже не успеваем ликвидировать последствия прошлого погрома », — написал Лесик.