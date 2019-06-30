Приемную Бойко в Харькове в третий раз за неделю облили красной краской
Неизвестные облили дверь и окна помещения народного депутата от Оппозиционной платформы — За жизнь Юрия Бойко в Харькове красной краской.
Об этом сообщает областная полиция.
За последние четыре дня это уже третий подобный инцидент.
«Согласно заявлению руководителя приемной, неизвестные лица облили красной краской фасад, двери и окна помещения», — говорится в сообщении.
В то же время экс-депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик заявил, что неизвестные снова напали на Офис оппозиционной платформы — За жизнь.
«На Офис оппозиционной платформы — За жизнь в Харькове снова напали. Мы даже не успеваем ликвидировать последствия прошлого погрома », — написал Лесик.