В Ивано-Франковске бывшего кандидата в президенты облили нечистотами — видео 14 июня, 14:20 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео GALKA/YouTube Шевченко заявил, что ему также угрожали физической расправой Скриншот с видео GALKA/YouTube

В четверг, 13 июня, в Ивано-Франковске бывшего кандидата в президенты Украины, народного депутата Александра Шевченко облили нечистотами.

Видео с последствиями нападения было опубликовано на сервисе YouTube.

По словам самого нардепа, за данной провокацией может стоять владелец местной строительной компании Мельник Групп Дивелопмент Иван Мельник.

Шевченко рассказал, что предприниматель и его «деловой партнер» требовали от него не идти на выборы в Верховную Раду от Ивано-Франковска, так как в округе «должен победить юрист господина Мельника Александр Богачев, которого они пытаются выдвинуть от партии «Слуга народа».

Когда же он отказался, предприниматели «опустились до угроз физической расправой мне и моей семье».

«И на эти неадекватные крики я только в ответ посмеялся. А потом под видом работника коммунальных служб города к нам подошел мужчина и облил меня из ведра грязью. Они и дальше кричали и угрожали», — рассказал Шевченко у себя в Facebook.

В полиции данный инцидент пока никак не комментировали.