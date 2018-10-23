Президент просит правительство дать больше денег на субсидии. Хватит ли средств

Повышение минимальных зарплат не влияет на количество людей, которые хотят оформить субсидии

Из-за повышения тарифов на газ правительство должно расширить программу субсидий, заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, такое поручение уже передали в Кабмин. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В конце прошлой недели Кабинет министров принял решение о повышении с 1 ноября цен на природный газ для населения на 23,5%.

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Глава правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что это приведет к подорожанию услуг теплокоммунэнерго. Он добавил, что цена на газ для населения Украины все еще существенно ниже европейской рыночной.

Повышение цен на газ - это больше требование украинских монополистов, чем потребность самого МВФ

Средств, выделенных на действующую программу субсидий, должно хватить, заявил глава Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко. По его словам, в прошлом из-за несовершенной системы оформления субсидий их получали достаточно состоятельные люди. Сейчас компенсацию от государства получают только те, кто действительно в ней нуждается, заверил Музыченко.

Президент Центра антикризисных исследований наук Ярослав Жалило считает, что выделенных правительством 55 млрд грн на субсидии в следующем году может не хватить. Он пояснил, что даже повышение минимальных зарплат в Украине не влияет на количество людей, которые хотят оформить субсидии.

После повышения тарифов можно ожидать массовую неуплату за коммунальные услуги по теплоснабжению, заявила эксперт по вопросам энергетики Мария Яковлева. По ее мнению, повышение цен на газ - это больше требование украинских монополистов, чем потребность самого МВФ, добавила эксперт.