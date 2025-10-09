«Маленькая деталь огромной машины войны». Журналист BBC рассказал, что в доме его детства поселились россияне

9 октября, 20:13
Поделиться:
Дом журналиста Виталия Шевченко в Запорожской области (Фото: Виталий Шевченко / BBC)

Дом журналиста Виталия Шевченко в Запорожской области (Фото: Виталий Шевченко / BBC)

Журналист BBC Украина Виталий Шевченко заявил, что в его доме в селе Верхняя Криница в Запорожской области, где он жил в детстве, поселились российские оккупанты.

Журналист отметил, что понял это, увидев на спутниковых снимках дорогу, которая вела к его бывшему дому.

Виталий рассказал, что россияне оккупировали Верхнюю Криницу почти сразу после начала полномасштабного вторжения — в феврале 2022 года. Дом тогда стоял пустой. Как отметил журналист, его семья продала дом много лет назад, но он все равно приезжал туда каждый год.

Реклама

Читайте также:
На оккупированные территории Украины завезли российских медиков, потому что местные отказываются сотрудничать — Нацсопротивление

Для того, чтобы подтвердить свои догадки относительно россиян, Виталий обратился к представителю 128-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая воюет в том районе. По его словам, оккупанты с большой вероятностью могли поселиться в доме, который стоял пустым.

«Вы правы. Это очень вероятно», — отметил спикер бригады Александр Курбатов.

Кроме этого, журналист попросил своего коллегу из BBC Verify Ричарда Ирвин-Брауна проанализировать новые спутниковые снимки, чтобы удостовериться в своих подозрениях.

Читайте также:
«Потихоньку подключают». Андрющенко рассказал о планах россиян по Азовстали и показал, как выглядит комбинат сейчас — видео

Виталий отметил, что в марте 2022 года к дому не вела ни одна тропинка. Однако уже в декабре к дому проступила дорога, а в январе 2023 года на ней зафиксировали автомобиль. Другие спутниковые снимки датируются только августом. Тогда, по словам журналиста, тропа уже была хорошо утоптана и четко просматривалась на местности.

BBC
Фото: BBC
BBC
Фото: BBC

Виталий предположил, что дорогой пользуются лишь время от времени, поскольку она то исчезает, то появляется в разное время года.

«Похоже, дом используют зимой — вероятно, российские солдаты, которые вселяются в пустующие дома… Кажется, мой старый дом превратился в маленькую, почти незаметную деталь огромной машины войны России против Украины», — добавил журналист.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Запорожская область Оккупант Дом Россияне Война России против Украины Оккупированные территории Журналіст Оккупация Временно оккупированные территории

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies