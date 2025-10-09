«Маленькая деталь огромной машины войны». Журналист BBC рассказал, что в доме его детства поселились россияне

Журналист BBC Украина Виталий Шевченко заявил, что в его доме в селе Верхняя Криница в Запорожской области, где он жил в детстве, поселились российские оккупанты.

Журналист отметил, что понял это, увидев на спутниковых снимках дорогу, которая вела к его бывшему дому.

Виталий рассказал, что россияне оккупировали Верхнюю Криницу почти сразу после начала полномасштабного вторжения — в феврале 2022 года. Дом тогда стоял пустой. Как отметил журналист, его семья продала дом много лет назад, но он все равно приезжал туда каждый год.

Реклама

Для того, чтобы подтвердить свои догадки относительно россиян, Виталий обратился к представителю 128-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая воюет в том районе. По его словам, оккупанты с большой вероятностью могли поселиться в доме, который стоял пустым.

«Вы правы. Это очень вероятно», — отметил спикер бригады Александр Курбатов.

Кроме этого, журналист попросил своего коллегу из BBC Verify Ричарда Ирвин-Брауна проанализировать новые спутниковые снимки, чтобы удостовериться в своих подозрениях.

Виталий отметил, что в марте 2022 года к дому не вела ни одна тропинка. Однако уже в декабре к дому проступила дорога, а в январе 2023 года на ней зафиксировали автомобиль. Другие спутниковые снимки датируются только августом. Тогда, по словам журналиста, тропа уже была хорошо утоптана и четко просматривалась на местности.

Фото: BBC

Фото: BBC

Виталий предположил, что дорогой пользуются лишь время от времени, поскольку она то исчезает, то появляется в разное время года.

«Похоже, дом используют зимой — вероятно, российские солдаты, которые вселяются в пустующие дома… Кажется, мой старый дом превратился в маленькую, почти незаметную деталь огромной машины войны России против Украины», — добавил журналист.