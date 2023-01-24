Премьеру шоу Беременная в 16 перенесли на неопределенную дату 24 января, 19:28 Логотип телешоу Беременная в 16 (Фото:stb.ua)

Премьера нового сезона телешоу Беременная в 16 не состоится 5 февраля 2023 года.

Об этом телеканал СТБ сообщил в комментарии Детектор медиа.

В СТБ заявили, что премьера не состоятся из-за военного времени и военных преступлений РФ, которые были совершены на территории нашей страны.

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«С пониманием чувствительности контекста военного времени и влияния преступлений российской армии телеканал СТБ принял решение о переносе показа проекта», — заявили в пресс-службе телеканала.

В Детектор медиа отмечают, что критики считают подобное шоу неактуальным, ведь тема беременности очень чувствительна, особенно на фоне сексуальных преступлений российских военных.

Телеканал анонсировал возвращение проекта 17 января. Он должен был выйти 5 февраля. Пока оригинальный анонс на Facebook больше не доступен.

В анонсе нового сезона говорилось: «Забеременеть в 15 на зло родителям? Рожать в эфире соцсетей ради подписчиков или от школьного учителя? Что бы ни стало причиной, но в самые тяжелые времена мы пройдем этот путь вместе. Телеканал СТБ готов помочь. Ради светлого будущего каждой украинского ребенка».

Украинцы сразу отреагировали на публикацию анонса в соцсетях. Большинство комментариев негативные. Главная причина такой реакции — премьера проекта во время войны, когда украинцы разного возраста и пола становятся жертвами сексуального насилия со стороны российских солдат.



Права на американский формат Sixteen&Pregnant СТБ приобрел в 2011 году. После двух сезонов в ноябре 2014 года телеканал отказался от продолжения Беременной в 16 якобы из-за высокой стоимости проекта: «Шоу очень дорогое из-за долгого периода производства, пока героини переживают все сложности».

В декабре 2020 года телеканал анонсировал кастинг на третий сезон шоу. Перезапуск проекта должен был выйти весной 2022 года.