Российские командиры поощряли изнасилования на захваченных территориях — NYT

5 января, 20:27
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Буча Киевской области после освобождения от российских войск (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Буча Киевской области после освобождения от российских войск (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские командиры поощряют изнасилования на захваченных территориях Украины или сами отдают такие приказы. Об этом идет речь в расследовании The New York Times, опубликованном в четверг, 5 января.

Прокурор Офиса генпрокурора Ирина Диденко, которая занимается расследованием сексуальных преступлений, рассказала, что открыла уже 154 дела о сексуальном насилии, однако реальная цифра гораздо больше. По ее словам, в одном из освобожденных от оккупантов сел Киевской области психологи обнаружили, что сексуальное насилие пережила каждая девятая женщина. Еще сотни людей подверглись пыткам и сексуальном насилию в российском плену.

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Пережившие сексуальное насилие рассказывают, что российские командиры знают о действиях своих солдат и даже поощряют изнасилование, пишет NYT. Британский юрист Уэйн Джордаш, который консультирует украинских прокуроров, сообщил, что видел признаки молчаливого согласия со стороны командиров среди 30 рассмотренных им дел.

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Ирина Диденко заявила, что при захвате территории у российских оккупантов есть четкая модель поведения: «Прибывают наземные войска, и на второй-третий день начинаются изнасилования».

Свидетели говорили, что командиры сами отдавали приказы об изнасиловании или потворствовали этому, например, говорили российским оккупантам «расслабиться». В одном случае, о котором рассказала Диденко, командир сказал своим людям: «Хорошо, идите». После этого россияне, которые зашли в жилой дом, обсуждали, как изобьют одну женщину и изнасилуют другую.

В другом случае, описанном в статье NYT, восемь российских военных изнасиловали мужчину, которого остановили на блокпосту. 26-летняя херсонка Ольга рассказала, как на восьмой или девятый день в российском плену ее привязали к столу голой по пояс, после чего «следователь» 15 минут осыпал ее матом, затем накинул на нее куртку и впустил в комнату еще семерых мужчин: «Это было запугивание. Я не знала, что будет дальше».

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В оборудованных оккупантами пыточных, по словам прокуроров и местных властей, было широко распространено сексуальное насилие, в том числе изнасилование дубинками и удары током по гениталиям.

Прокурор Офиса генпрокурора Анна Сосонская подчеркнула, что доказательства сексуального насилия со стороны россиян находят на всех территориях, которые захватывали оккупанты: в Киевской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Поскольку свидетели описывают одинаковые методы пыток и допросов сотрудниками ФСБ, в Офисе генпрокурора считают, что за этими преступлениями стоит российское руководство.

«Безусловно, это система… Это часть политики геноцида, но чтобы доказать это, нужно время», — сказала Диденко.

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https://www.youtube.com/embed/zdgNdQYjj9w
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Насилие NYT Изнасилование New York Times Военные преступления РФ Офис генерального прокурора сексуальное насилие Война России против Украины

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