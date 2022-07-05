«Баланс будет соблюден». В Минобороны уточнили, как будут выдаваться разрешения военнообязанным мужчинам для поездок по Украине

5 июля, 16:17
Речь идет о призывниках, военнообязанных и резервистах, сообщил спикер Минобороны (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook)

Речь идет о призывниках, военнообязанных и резервистах, сообщил спикер Минобороны (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook)

Разрешения военнообязанным мужчинам для поездок по Украине будут выдаваться на период от 30 суток до года, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузянык.

«Такие разрешения будут выдаваться на местах: от 30 суток до 1 года. Кроме того, будут выведены отдельные категории граждан, которые регулярно осуществляют такие выезды в рамках служебных обязанностей, на работу или в силу жизненных обстоятельств», — сказал он во время брифинга.

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Спикер уточнил, что по состоянию на настоящее время речь идет о призывниках, военнообязанных и резервистах. Он добавил, что, по его словам, порядок будет «отшлифован на практике» в самих территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

«Соответствующий баланс между обеспечением права граждан на свободное передвижение, а также между порядком контроля за мобилизационным ресурсом будет соблюден», — добавил он.

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Мотузянык добавил, что подобная норма уже была заложена в законе Украины об общей воинской обязанности и военной службе, который действовал еще с 1992 года. Сейчас в рамках нормирования этого процесса Генеральный штаб отработал соответствующий перечень, сказал спикер.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook отметил, что указаний на препятствование перемещению лиц «в ближайшие дни» со стороны военного командования не предоставлялось.

Ранее в сети сообщали, что военнообязанным мужчинам для перемещения по территории страны якобы нужно получать разрешение от военкома.

https://www.youtube.com/embed/4M133lmt620
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Минобороны Украины Александр Мотузяник

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