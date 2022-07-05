Новые правила для военнообязанных: действительно ли им запретили перемещаться по Украине, кому выдают разрешение на выезд и как его получить 5 июля, 13:57 Сюжет Все военнообязанные ограничены в праве выезжать за пределы своего места жительства даже в пределах Украины (Фото:Territorial Defense Forces via Facebook)

4 июля стало известно, что в Украине действуют дополнительные ограничения для военнообязанных: им необходимо получать разрешение не только для выезда за границу, но и за пределы места жительства или пребывания — фактически речь идет о передвижении между регионами Украины.

Дополнительные разъяснения этих ограничений и правил передвижения по Украине для военнообязанных должны предоставить 6 июля. «Больше информации с юридическими выводами» в этот день пообещал обнародовать Александр Федиенко, народный депутат от Слуги народа, заместитель парламентского комитета по цифровой трансформации.



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Пока же НВ собрал главное, что известно на данный момент о правилах передвижения по Украине для военнообязанных.



Кто и зачем ввел ограничение на поездки в пределах Украины? Это законно?

Да, законодательство Украины позволяет вводить такие ограничения для военнообязанных — фактически они должны были действовать еще с начала введения военного положения и объявления всеобщей мобилизации.



5 июля нардеп Александр Федиенко обнародовал копию документа, подписанного главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем Залужный разъясняет органам исполнительной власти «порядок выдачи разрешений […] на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время». Речь идет о гражданах, которые состоят на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, бывшие военкоматы). Именно Генштаб ВСУ утвердил особый порядок выезда для них, руководствуясь рядом украинских законов. Среди таких документов:

Закон О воинской обязанности и военной службе , ч. 4 статьи 37: определяет, что в военное время запрещен выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения . Такое разрешение должен предоставить руководитель соответствующего районного ( или городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, или соответствующий руководитель — для военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.

, ч. 4 статьи 37: определяет, что в военное время . Такое разрешение должен предоставить руководитель соответствующего районного или городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, или соответствующий руководитель — для военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины. закон О правовом режиме военного положения , ч. 1 статьи 8, пункт 16: запрещает украинцам, состоящим на воинском или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки Украины, изменять место жительства ( место нахождения) без разрешения . Такое разрешение должен предоставить военный комиссар или руководитель соответствующего органа СБУ или СВР. Эта норма также позволяет ограничивать прохождение альтернативной ( невоенной) службы во время военного положения.

, ч. 1 статьи 8, пункт 16: украинцам, состоящим на воинском или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки Украины, . Такое разрешение должен предоставить военный комиссар или руководитель соответствующего органа СБУ или СВР. Эта норма также позволяет ограничивать прохождение альтернативной невоенной) службы во время военного положения. Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации , ч. 6 статьи 22: также запрещает гражданам, состоящим на военном учете, изменять место жительства без разрешения соответствующего должностного лица. Кто именно должен предоставить такое разрешение — читайте ниже.



, ч. 6 статьи 22: также запрещает гражданам, состоящим на военном учете, соответствующего должностного лица. Кто именно должен предоставить такое разрешение — читайте ниже. постановление Кабмина Об утверждении порядка организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных, пункт 9: дает Генштабу полномочия определять особенности ведения воинского учета, а также порядок его ведения.

Как дополнительно объяснили в Генштабе ВСУ, главная цель более тщательного контроля за выездом военнообязанных в другие регионы — стремление «упорядочить учет перемещенных лиц».



Военное положение действует в Украине с 24 февраля 2022 года, в последний раз его продлили с 25 мая еще на 90 дней (т.е. до 23 августа).



Указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации был подписан также 24 февраля 2022, 3 марта его утвердила Верховная Рада. Аналогично военному положению, с 25 мая всеобщая мобилизация продлена на 90 суток — до 23 августа 2022 года.



Кого касаются эти нормы? Кто должен получать разрешение на выезд за пределы места жительства в Украине?

Такое ограничение касается всех граждан Украины, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. В частности это:

призывники,

военнообязанные

резервисты.



Как и где получить разрешение на выезд в пределах Украины?

За таким разрешением военнообязанный должен обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, бывший военкомат). Специальное разрешение на выезд за пределы места жительства (места пребывания) выдает руководитель такого районного или городского центра.

Для этого в ТЦК и СП необходимо обратиться со специальным письменным ходатайством.

Вот образцы формы такого ходатайства и самого разрешения:

Инфографика: Запорожская ОВА

Инфографика: Запорожская ОВА

В других случаях разрешение предоставляют:



для действующих военнослужащих — командиры воинских частей



для военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины — руководители органов, в которых они состоят на воинском учете,



для военнообязанных, резервистов Службы внешней разведки Украины — руководители соответствующих подразделений СВР



для военнообязанных Оперативно-спасательной службы гражданской защиты — руководители соответствующих органов управления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты.



Кто может получить разрешение, сколько оно действует? На каких основаниях можно выезжать за пределы места жительства?

Разрешение выдается на срок от 30 суток до года, уточнили в Генштабе — в зависимости от категории человека, планирующего выезд.



Как говорится в разъяснении Запорожской ОВА, выезжать за пределы своего места жительства может быть разрешено таким категориям военнообязанных (при условии, что у них есть соответствующеее подтверждение):



призывники, которые уже получили или имеют право на отсрочку от призыва на срочную военную службу — разрешение выдается на срок до одного года, но не позднее даты окончания отсрочки;



от призыва на срочную военную службу — разрешение выдается на срок до одного года, но не позднее даты окончания отсрочки; лица призывного возраста, если у них есть уважительные причины для выезда из региона ( болезнь или смерть родственников и т.п.) — разрешение на срок до 30 суток;



и т.п.) — разрешение на срок до 30 суток; военнообязанные и резервисты, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации — разрешение на срок до одного года, при наличии подтверждающих документов, но не позднее даты окончания права на отсрочку ( полный перечень таких лиц определяет статья 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, см. также список в конце материала);



— разрешение на срок до одного года, при наличии подтверждающих документов, но не позднее даты окончания права на отсрочку полный перечень таких лиц определяет статья 23 Закона Украины см. также список в конце материала); военнообязанные и резервисты, получившие бронь на период мобилизации и на военное время — разрешение на срок до 30 суток, но не позднее даты истечения срока действия свидетельства об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и на военное время, или же даты, указанной в выписке из приказа Министерства экономики Украины о бронировании;



на период мобилизации и на военное время — разрешение на срок до 30 суток, но не позднее даты истечения срока действия свидетельства об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и на военное время, или же даты, указанной в выписке из приказа Министерства экономики Украины о бронировании; прочие военнообязанные и резервисты — если у них есть другие уважительные причины для выезда и они могут предоставить соответствующие документы. Тогда отдельное решение о разрешении на выезд в пределах 30 дней может предоставить руководитель центра комплектования.



Есть ли исключения? Кому не нужно оформлять разрешение и кто может передвигаться свободно?

Да, исключения есть. Не нужно обращаться за разрешением на свободное передвижение тем украинцам, которые:



не являются военнообязанными

уже сняты с военного учета — тогда основанием для выезда является отметка о снятии с учета военнообязанного;



— тогда основанием для выезда является отметка о снятии с учета военнообязанного; выезжают в командировку и имеют бронь на период мобилизации и военного времени, хотя являются военнообязанными — тогда при себе необходимо иметь паспорт, военный билет или временное удостоверение военнообязанного, удостоверение об отсрочке или заверенная руководителем ТЦК и СП выписка из приказа Министерства экономики Украины и командировочное удостоверение;



на период мобилизации и военного времени, хотя являются военнообязанными — тогда при себе необходимо иметь паспорт, военный билет или временное удостоверение военнообязанного, удостоверение об отсрочке или заверенная руководителем ТЦК и СП выписка из приказа Министерства экономики Украины и командировочное удостоверение; являются призывниками, военнообязанными или резервистами, снятыми с учета для перемещения в другую местность ( территориальную единицу) — тогда основанием для выезда является соответствующая отметка в удостоверении, военном билете или временном удостоверении. Однако такие граждане должны стать на учет по новому месту дислокации в течение 7 дней с даты снятия с учета.



Что подразумевается под « местом жительства ( пребывания)»?

Окончательных разъяснений на этот счет пока нет, но очевидно речь идет об адресе, где зарегистрирован военнообязанный. Ограничения касаются ситуаций, когда ему нужно пересечь административные границы места жительства — например, поехать в другой регион Украины.



Если же военнообязанный украинец хочет изменить адрес своей регистрации, то он должен не ранее, чем за три дня до отъезда с места жительства сняться с военного учета в местном ТЦК и СК. А затем встать на военный учет в новом месте жительства не позднее, чем через 7 дней. Зарегистрироваться в новой локации невозможно без отметки о снятии с воинского учета в прежнем месте жительства.

Могут ли изменить эти правила?

Да. В Генштабе ВСУ объяснили, что сейчас рассматривают дополнительные правила, чтобы упростить перемещение тех лиц, которые систематически пересекают административные границы из-за служебной или личной необходимости.

Еще раз: напоминаем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации

Законодательство определяет, что разрешение на выезд за пределы места жительства могут получить военнообязанные и резервисты, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации — перечисленные в статье 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Это такие категории украинцев:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев с последующим прохождением военно-врачебной комиссии); женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

младше 18 лет; женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы , тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, диабетом I типа ( инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, которому требуется трансплантация органа, требуется паллиативная помощь, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, диабетом I типа инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, которому требуется трансплантация органа, требуется паллиативная помощь, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность; женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы ;

; усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет; заняты постоянным уходом за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа) , которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; у которых жена ( муж) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, которому требуется постоянный уход, в случае отсутствия других лиц, которые могут выполнять такой уход;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым; работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

органов управления), воинских частей подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины; другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Кроме того, призыву во время мобилизации на особый период не подлежат:



соискатели профессионального высшего и высшего образования , ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем заведении, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем заведении, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при проведении АТО/ООС из числа военнослужащих, работников, вовлеченных в проведение АТО/ООС, предприятий и т. д.

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