Ночная атака из самолетов Ту-95МС. РФ пыталась ударить по военному аэродрому в Хмельницкой области, все 13 ракет сбила ПВО — главное
Тревога распространяется по областям (Фото:Карта тревог)
В ночь на пятницу, 23 июня, российские оккупанты снова атаковали Украину ракетами. Тревога распространилась на большинство областей.
04:00 В Воздушных силах подтвердили, что во время тревоги в Хмельницкой области сработала ПВО
03:37 Отбой воздушной тревоги по Украине
03:23 Хмельницкая ОГА сообщила о взрывах в области
02:48 Во Львовской ОВА опровергли информацию о взрывах во Львове
02:33 Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины
01:45 В Днепропетровской и Запорожской области — угроза удара БПЛА
Также зафиксирован взлет 2-х Ту-22м3 с аэродрома Шайковка.
01:33 Воздушная тревога в Киеве и ряде областей
Сейчас тревога объявлена на востоке Украины.
Воздушные силы сообщили, что пуск ракет был осуществлен с самолетов Ту-95МС. Ракеты(предположительно Х-101/Х-555) направляются в Юго-Восточном направлении. Курс может меняться.
Ранее россияне из систем С-300 обстреляли Запорожье.