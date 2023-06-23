Ночная атака из самолетов Ту-95МС. РФ пыталась ударить по военному аэродрому в Хмельницкой области, все 13 ракет сбила ПВО — главное 23 июня, 07:06 Тревога распространяется по областям (Фото:Карта тревог)

В ночь на пятницу, 23 июня, российские оккупанты снова атаковали Украину ракетами. Тревога распространилась на большинство областей.

04:00 В Воздушных силах подтвердили, что во время тревоги в Хмельницкой области сработала ПВО



03:37 Отбой воздушной тревоги по Украине



03:23 Хмельницкая ОГА сообщила о взрывах в области



Видео дня

02:48 Во Львовской ОВА опровергли информацию о взрывах во Львове



02:33 Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины



01:45 В Днепропетровской и Запорожской области — угроза удара БПЛА



Также зафиксирован взлет 2-х Ту-22м3 с аэродрома Шайковка.



01:33 Воздушная тревога в Киеве и ряде областей



Сейчас тревога объявлена на востоке Украины.

Фото: Карта тревог

Воздушные силы сообщили, что пуск ракет был осуществлен с самолетов Ту-95МС. Ракеты(предположительно Х-101/Х-555) направляются в Юго-Восточном направлении. Курс может меняться.

Ранее россияне из систем С-300 обстреляли Запорожье.