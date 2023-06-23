Ночная атака из самолетов Ту-95МС. РФ пыталась ударить по военному аэродрому в Хмельницкой области, все 13 ракет сбила ПВО — главное

23 июня, 07:06
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Тревога распространяется по областям (Фото:Карта тревог)

Тревога распространяется по областям (Фото:Карта тревог)

В ночь на пятницу, 23 июня, российские оккупанты снова атаковали Украину ракетами. Тревога распространилась на большинство областей.

04:00 В Воздушных силах подтвердили, что во время тревоги в Хмельницкой области сработала ПВО

03:37 Отбой воздушной тревоги по Украине

03:23 Хмельницкая ОГА сообщила о взрывах в области

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02:48 Во Львовской ОВА опровергли информацию о взрывах во Львове

02:33 Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины

01:45 В Днепропетровской и Запорожской области — угроза удара БПЛА

Также зафиксирован взлет 2-х Ту-22м3 с аэродрома Шайковка.

01:33 Воздушная тревога в Киеве и ряде областей

Сейчас тревога объявлена на востоке Украины.

Карта тревог
Фото: Карта тревог

Воздушные силы сообщили, что пуск ракет был осуществлен с самолетов Ту-95МС. Ракеты(предположительно Х-101/Х-555) направляются в Юго-Восточном направлении. Курс может меняться.

Ранее россияне из систем С-300 обстреляли Запорожье.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога

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