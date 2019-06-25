Пожар на яхте Кличко: спортсмен опубликовал видео ночной эвакуации с судна Сегодня, 15:37 1601 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Klitschko/Facebook Из-за пожара Кличко пришлось отменить свое участие в благотворительном мероприятии Скриншот с видео Klitschko/Facebook

Известный украинский спортсмен Владимир Кличко обнародовал видео ночной эвакуации с яхты, на которой во время следования из Ибицы на Майорку произошел пожар.

По его словам, огонь вспыхнул, когда судно находилось в семи морских милях от берега.

Благодаря оперативной реакции на инцидент команды яхты, а также сотрудников береговой и пожарной охраны Майорки, в результате происшествия никто не пострадал, однако Кличко в итоге пришлось отменить свое участие в благотворительном мероприятии фонда Ein Herz für Kinder, на которое он и направлялся.

Ранее сообщалось, что на борту яхты, на которой вместе с семьей находился Владимир Кличко, вспыхнул пожар.