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Пожар на яхте Кличко: спортсмен опубликовал видео ночной эвакуации с судна

Сегодня, 15:37
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Пожар на яхте Кличко: спортсмен опубликовал видео ночной эвакуации с судна - фото

Скриншот с видео Klitschko/Facebook

Из-за пожара Кличко пришлось отменить свое участие в благотворительном мероприятии

Известный украинский спортсмен Владимир Кличко обнародовал видео ночной эвакуации с яхты, на которой во время следования из Ибицы на Майорку произошел пожар.

По его словам, огонь вспыхнул, когда судно находилось в семи морских милях от берега.

Благодаря оперативной реакции на инцидент команды яхты, а также сотрудников береговой и пожарной охраны Майорки, в результате происшествия никто не пострадал, однако Кличко в итоге пришлось отменить свое участие в благотворительном мероприятии фонда Ein Herz für Kinder, на которое он и направлялся.

Ранее сообщалось, что на борту яхты, на которой вместе с семьей находился Владимир Кличко, вспыхнул пожар.

Теги:   Видео Пожар Яхта Владимир Кличко

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