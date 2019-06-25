В Испании на яхте с Владимиром Кличко вспыхнул пожар
В ночь на понедельник, 24 июня, на борту яхты, на которой недалеко от побережья Майорки отдыхал вместе с семьей известный украинский спортсмен Владимир Кличко, вспыхнул пожар.
Как сообщает портал tz.de, во время инцидента судно направлялось на Ибицу.
Благодаря своевременной реакции команды яхты и спасателей в результате пожара никто не пострадал.
«Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Майорки, а также нашей команде, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и доставить всех на берег как можно скорее», — рассказал о происшествии Кличко.
Причины возгорания на яхте не уточняются.