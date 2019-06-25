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В Испании на яхте с Владимиром Кличко вспыхнул пожар

Сегодня, 12:29
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В Испании на яхте с Владимиром Кличко вспыхнул пожар - фото

Klitschko/Facebook

В результате происшествия ни сам Кличко, ни его близкие не пострадали

В ночь на понедельник, 24 июня, на борту яхты, на которой недалеко от побережья Майорки отдыхал вместе с семьей известный украинский спортсмен Владимир Кличко, вспыхнул пожар.

Как сообщает портал tz.de, во время инцидента судно направлялось на Ибицу.

Благодаря своевременной реакции команды яхты и спасателей в результате пожара никто не пострадал.

«Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Майорки, а также нашей команде, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и доставить всех на берег как можно скорее», — рассказал о происшествии Кличко.

Причины возгорания на яхте не уточняются.

Теги:   Пожар Яхта Майорка Испания Владимир Кличко

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