Благодаря новому оружию ВСУ уничтожили склад снабжения РФ, до которого ранее не доставали — видео
После нескольких попадания началась детонация боеприпасов (Фото:Скриншот видео Сергея Мисюры/Facebook)
Украинские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами российских войск вместе с находившимися на его территории РСЗО Град.
Соответствующее видео обнародовали в соцсетях.
В операции участвовали бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола и аэроразведка 81-й ОАБр.
На обнародованном видео можно увидеть, как после нескольких попаданий снарядов по захваченным ВС РФ ангарам начинается детонация хранившихся там боеприпасов, в результате чего происходит колоссальный взрыв.
«Так выглядит детонация склада БК орков, в который мы попали из-за новой дальности поставленного союзниками оружия», — отметил
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.