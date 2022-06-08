Благодаря новому оружию ВСУ уничтожили склад снабжения РФ, до которого ранее не доставали — видео

8 июня, 10:27
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После нескольких попадания началась детонация боеприпасов (Фото:Скриншот видео Сергея Мисюры/Facebook)

После нескольких попадания началась детонация боеприпасов (Фото:Скриншот видео Сергея Мисюры/Facebook)

Украинские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами российских войск вместе с находившимися на его территории РСЗО Град.

Соответствующее видео обнародовали в соцсетях.

В операции участвовали бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола и аэроразведка 81-й ОАБр.

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На обнародованном видео можно увидеть, как после нескольких попаданий снарядов по захваченным ВС РФ ангарам начинается детонация хранившихся там боеприпасов, в результате чего происходит колоссальный взрыв.

«Так выглядит детонация склада БК орков, в который мы попали из-за новой дальности поставленного союзниками оружия», — отметил у себя в Facebook Сергей Мисюра из АрміяInform.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Артиллерия Боеприпасы Склад Война России против Украины

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