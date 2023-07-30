Воздушные силы ночью уничтожили четыре вражеских Шахеда в Херсонской и Днепропетровской областях
Обломок сбитого Шахеда (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
Украинские защитники в воскресенье, 30 июля, в Херсонской и Днепропетровской областях уничтожили четыре вражеских Шахеда.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
Отмечается, что оккупанты атаковали с юго-восточного направления четырьмя ударными БпЛА Shahed-136/131.
Силами и средствами Воздушных Сил все вражеские беспилотники были уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.