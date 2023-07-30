Воздушные силы ночью уничтожили четыре вражеских Шахеда в Херсонской и Днепропетровской областях 30 июля, 08:14 Обломок сбитого Шахеда (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Украинские защитники в воскресенье, 30 июля, в Херсонской и Днепропетровской областях уничтожили четыре вражеских Шахеда.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

Отмечается, что оккупанты атаковали с юго-восточного направления четырьмя ударными БпЛА Shahed-136/131.

Силами и средствами Воздушных Сил все вражеские беспилотники были уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.



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Кроме того, в субботу, 29 июля, противовоздушной обороной было уничтожено четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

В утренней сводке в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщали , что Россия ночью атаковала Украину Шахедами.

«Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется», — говорилось в сообщении.

