РФ атаковала Шахедами и Калибрами: Воздушные силы рассказали, сколько целей удалось уничтожить 27 июля, 08:41 Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Ночью 27 июля армия РФ атаковала Украину с юго-восточного направления ударными БПЛА и крылатыми ракетами. За ночь удалось уничтожить восемь Шахедов, однако крылатые ракеты Калибр поразить не удалось.

Об этом заявили Воздушные силы в Telegram.

По их данным, всего было зафиксировано два пуска крылатых ракет Калибр с подводной лодки в Акватории Черного моря и восьми иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131 с направления Приморско-Ахтарска.

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Сообщается, что Калибрами россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего есть повреждения и пострадавшие.

Все восемь запущенных Шахедов уничтожены в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

Воздушные силы сообщают, что за минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла 11 авиационных ударов по вражеским объектам и местам сосредоточения личного состава и военной техники оккупационных войск.

Ранее сообщалось, что в результате ночной ракетной атаки РФ 27 июля на портовую инфраструктуру Одесской области, погиб один человек.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что погиб охранник 1979 года рождения. Также повреждены два автомобиля.

Накануне РФ нанесла массированный удар по Украине. Силы противовоздушной обороны сбили 36 ракет.