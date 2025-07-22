Воздушные силы сообщили об аварии истребителя Mirage-2000, пилот катапультировался

Вечером во вторник, 22 июля, у одного из истребителей Mirage-2000, переданных Украине Францией, отказала авиационная техника. Пилот катапультировался, никто не пострадал, сообщили Воздушные силы ВСУ в Facebook.

Летчик доложил руководителю полетов о ситуации и далее «действовал, как полагается в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался».

В Воздушных силах сообщили, что летчика обнаружила поисково-спасательная команда, его состояние стабильное. Для установления причин аварии назначили специальную комиссию.

Реклама

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что на Волыни разбился самолет.

6 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Украину прибыли первые истребители Mirage 2000. Он не уточнил количество поставленных самолетов.

Издание Forbes сообщило, что Франция модифицировала сверхзвуковые боевые самолеты Mirage 2000−5, отправленные в Украину, вооружив их, в частности, крылатыми ракетами SCALP-EG и бомбами Hammer.

Инфографика: NV

Издание Avionslegendaires писало, что власти Франции планируют передать Украине до 20 истребителей Mirage 2000−5.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили подготовку дополнительных украинских пилотов для истребителей Mirage. Ранее сообщалось, что подготовка летчиков во Франции длилась полгода и завершилась в конце декабря.