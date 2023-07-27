Ужасный счет войны. Офис генпрокурора озвучил количество убитых россиянами мирных украинцев и число совершенных оккупантами военных преступлений 27 июля, 18:15 Буча после освобождения от российских оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

За 17 месяцев вторжения оккупанты убили почти столько же мирных граждан Украины, сколько солдат потерял СССР за 10 лет войны в Афганистане.

По состоянию на июль 2023 года Офис генерального прокурора (ОГПУ) зафиксировал более 10 тыс. убийств гражданских украинцев в результате войны РФ против Украины.

Об этом сообщили NV в ОГПУ.



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Фото: ОГПУ

В ведомстве уточнили: было убито 10 695 гражданских украинцев (среди них 494 детей), ранено 15 469 человек (среди них 1068 детей).



Кроме того, в ОГПУ сообщили, что в целом зарегистрировали более 97 тыс. военных преступлений, совершенных россиянами за время полномасштабного вторжения в Украину.



Фото: ОГПУ

Из них 3115 — это преступления против детей. Еще задокументировано 215 фактов сексуального насилия, совершенных оккупантами.



Больше всего военных преступлений прокуроры выявили в Донецкой (25405), Харьковской (18303), Херсонской (17084) и Киевской (10894) областях.



Фото: ОГПУ

Согласно данным ОГПУ, уже обнаружили 383 подозреваемых в совершении военных преступлений, из которых 220 получили обвинения, а 54 — приговор в украинских судах.

