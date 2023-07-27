«Исторический шаг». Генпрокурор Украины подтвердил решение США передать данные о военных преступлениях России в МУС 27 июля, 13:34 Андрей Костин (Фото:Офис генерального прокурора/Facebook)

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что США передадут данные о военных преступлениях России в Международный уголовный суд.

Об этом он написал в Twitter, назвав такое решение США «историческим шагом».

«Соединенные Штаты сделали еще один исторический шаг к построению всесторонней ответственности за международные преступления России, приняв решение поделиться доказательствами военных преступлений России с Международным уголовным судом…», — написал он.

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Костин поблагодарил генерального прокурора США Меррика Гарленда и представителей американского Минюста за поддержку Украины «на передовой правосудия».

Он заявил, что каждая встреча, письмо и слушания в Конгрессе приближают привлечение Кремлевского режима к ответственности за совершенные военные преступления.

Костин выразил надежду, что трансатлантическое сотрудничество между Украиной, Министерством юстиции и Офисом прокурора МУС будет продолжаться, №прокладывая путь для принятия знаковых решений".

Ранее газета NYT сообщала, что президент США Джо Байден тайно приказал американскому правительству делиться с Международным уголовным судом информацией о военных преступлениях России в Украине.



Тогда сообщалось, что речь идет о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине, а также о принудительной депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Некоторой информацией, как утверждает NYT, американская сторона уже поделилась с украинскими прокурорами, но не с судом Гааги.

15 мая сообщалось, что в Гааге создадут специальный Реестр разрушений для фиксирования убытков, которые войска РФ нанесли Украине с начала полномасштабного вторжения.