Британская разведка оценила потери России с начала полномасштабной войны и заметила интересную тенденцию

С марта 2025 года потери РФ в войне против Украины умеренно снизились, сообщает британская разведка (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Британская разведка считает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия, вероятно, понесла потери в примерно 1 050 000 военнослужащих убитыми и ранеными , а в 2025 году — 260 тысяч.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 5 августа.

Отмечается, что среднесуточные потери России в июле 2025 года составляли примерно 1072 человека.

При этом с марта 2025 года ежемесячно наблюдается умеренное снижение потерь, а среднесуточный показатель за июль является самым низким с апреля 2024 года.

Разведчики отметили, что умеренное снижение ежемесячных потерь России совпало с продолжением атак по всей линии фронта с высоким оперативным темпом, а также с дальнейшим постепенным продвижением России на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ, войска России в период с 24 февраля 2022 года потеряли на войне против Украины примерно 1 058 260 военных. Суточные потери оккупантов по состоянию на 5 августа составляют 1120 человек убитыми и ранеными.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что за последний месяц Россия потеряла на поле боя около 20 тысяч солдат, а с начала 2025 года — 112 500 военных.