В ходе летнего наступления страна-агрессор Россия несет в войне против Украины самые высокие потери, чем на любом другом этапе конфликта.

Об этом пишет The Economist, анализируя ситуацию на фронте.

Российские оккупанты, захваченные украинскими защитниками в плен, говорят, что летнее наступление им было представлено, как «последний рывок». Российский диктатор Владимир Путин пытается сломить боевой дух украинцев и одержать вверх в войне, и, похоже, готов за это заплатить, отмечается в статье. Согласно анализу издания, во время летнего наступления, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек. Таким образом оно стало самым смертоносным для РФ за всю войну.

Украина все еще мужественно обороняется, констатирует The Economist.

«Несмотря на летний натиск и задержки с поставками оружия из Америки, Россия пока не может похвастаться значительными успехами. Текущее наступление по-прежнему охватывает всего 15 км² в день — примерно площадь аэропорта Лос-Анджелеса», — подчеркивается в публикации.

В последний год Москва жертвовала жизнью одного своего военного ради продвижения в среднем на 0,038 кв км. Даже при более высоком темпе наступления, чем за последние 30 дней, для захватав всей Украины России потребовалось бы еще 89 лет. В The Economist также указали, что для захвата неоккупированных частей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, на которые претендует Путин, РФ также потребуются годы. По подсчетам издания, оккупанты могут достичь этой цели не раньше февраля 2029 года.

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 920 своих солдат убитыми и ранеными, сообщает Генштаб ВСУ. Общие потери врага по состоянию на четверг, 10 июля, составляют ориентировочно 1 030 580 оккупантов.

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии РФ превысили 1 миллион человек.

В спецподразделении Kraken ГУР Минобороны Украины сообщили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.