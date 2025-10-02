За минувшие сутки российские оккупанты потеряли около 980 военных. С 24 февраля 2022 года по 2 октября 2025 года общие потери страны-агрессора составляют ориентировочно 1 112 460 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия оккупантов потеряла:

личного состава — около 1112460 ( +980) человек

+980) человек танков — 11224 ( +1) ед.

+1) ед. боевых бронированных машин — 23296 ( +2) ед.

+2) ед. артиллерийских систем — 33336 ( +12) ед.

+12) ед. РСЗО — 1507 ( +2) ед.

+2) ед. БпЛА оперативно-тактического уровня — 65823 ( +271) ед.

+271) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 63303 ( +29) ед.

Инфографика: Генштаб ЗСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.