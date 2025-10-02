Российская армия потеряла в Украине 980 военных, танк и 12 артсистем за сутки — Генштаб ВСУ

2 октября, 07:33
Российская армия потеряла в Украине 980 военных (Фото: REUTERS/Jorge Silva)

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли около 980 военных. С 24 февраля 2022 года по 2 октября 2025 года общие потери страны-агрессора составляют ориентировочно 1 112 460 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия оккупантов потеряла:

  • личного состава — около 1112460 (+980) человек
  • танков — 11224 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин — 23296 (+2) ед.
  • артиллерийских систем — 33336 (+12) ед.
  • РСЗО — 1507 (+2) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 65823 (+271) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 63303 (+29) ед.

Инфографика: Генштаб ЗСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

