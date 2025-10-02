Российская армия потеряла в Украине 980 военных, танк и 12 артсистем за сутки — Генштаб ВСУ
Российская армия потеряла в Украине 980 военных (Фото: REUTERS/Jorge Silva)
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли около 980 военных. С 24 февраля 2022 года по 2 октября 2025 года общие потери страны-агрессора составляют ориентировочно 1 112 460 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом армия оккупантов потеряла:
- личного состава — около 1112460 (+980) человек
- танков — 11224 (+1) ед.
- боевых бронированных машин — 23296 (+2) ед.
- артиллерийских систем — 33336 (+12) ед.
- РСЗО — 1507 (+2) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 65823 (+271) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 63303 (+29) ед.
12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.