Потери армии РФ выросли на 920 оккупантов, 13 артсистем и танк — Генштаб ВСУ
За сутки Россия потеряла более 240 БпЛА, 920 военных и танк (Фото: REUTERS/Maksim Levin)
За минувшие сутки враг потерял около 920 военных. С 24 февраля 2022 года по 1 октября 2025 года общие потери страны-агрессора составляют ориентировочно 1 111 480 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом армия оккупантов потеряла:
- танки — 11 223 (+1);
- боевые бронированные машины — 23 294 (+3);
- артиллерийские системы — 33 324 (+13);
- РСЗО — 1505;
- средства ПВО — 1224;
- самолеты — 427;
- вертолеты — 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 65 552 (+249);
- крылатые ракеты — 3790;
- корабли/катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильная техника и автоцистерны — 63 274 (+33);
- специальная техника — 3979.
12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.