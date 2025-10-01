За сутки Россия потеряла более 240 БпЛА, 920 военных и танк (Фото: REUTERS/Maksim Levin)

За минувшие сутки враг потерял около 920 военных. С 24 февраля 2022 года по 1 октября 2025 года общие потери страны-агрессора составляют ориентировочно 1 111 480 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия оккупантов потеряла:

танки — 11 223 ( +1);

+1); боевые бронированные машины — 23 294 ( +3);

+3); артиллерийские системы — 33 324 ( +13);

+13); РСЗО — 1505;

— 1505; средства ПВО — 1224;

самолеты — 427;

— 427; вертолеты — 346;

— 346; БПЛА оперативно-тактического уровня — 65 552 ( +249);

— 65 552 +249); крылатые ракеты — 3790;

— 3790; корабли/катера — 28;

подводные лодки — 1;

— 1; автомобильная техника и автоцистерны — 63 274 ( +33);

— 63 274 +33); специальная техника — 3979.

Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.