Потери армии РФ выросли на 920 оккупантов, 13 артсистем и танк — Генштаб ВСУ

1 октября, 07:59
Поделиться:
За сутки Россия потеряла более 240 БпЛА, 920 военных и танк (Фото: REUTERS/Maksim Levin)

За сутки Россия потеряла более 240 БпЛА, 920 военных и танк (Фото: REUTERS/Maksim Levin)

За минувшие сутки враг потерял около 920 военных. С 24 февраля 2022 года по 1 октября 2025 года общие потери страны-агрессора составляют ориентировочно 1 111 480 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия оккупантов потеряла:

  • танки — 11 223 (+1);
  • боевые бронированные машины — 23 294 (+3);
  • артиллерийские системы — 33 324 (+13);
  • РСЗО — 1505;
  • средства ПВО — 1224;
  • самолеты — 427;
  • вертолеты — 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 65 552 (+249);
  • крылатые ракеты — 3790;
  • корабли/катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 63 274 (+33);
  • специальная техника — 3979.

Реклама

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Генштаб ВСУ Война России против Украины Российская агрессия российские потери потери врага

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies