67 000 грн за 15 дней. Еще несколько шагов, чтобы ветеран АТО мог прооперироваться 15 июля, 13:26 Позиция Виталий Козьмин

Прошло 15 дней с того момента, когда НВ объявило о сборе средств на операцию для Виталия Козьмина. За это время на счет ветерана АТО поступило 67000 грн.

Дорогие друзья, мы буквально в шаге от того момента, когда Виталий получит реальный шанс на проведение хирургической операции по удалению раковой опухоли из кишечника, имеющей размер почти 10 см.

25 июля Виталий ложится в Национальный институт рака, находящийся в столице, где ему эту операцию и проведут. Он был там на консультации и сейчас занимается приобретением лекарств, необходимых для подготовки к операции. Те средства, которые мы собираем, пока жизненно необходимы.

Мы верим, что успеем собрать 100 000 грн, чтобы помочь Виталию Козьмину!

Деньги можно перевести прямо на банковскую карту

Виталия Мироновича Козьмина: 4102 3251 2333 7321

IBAN UA233003460000026201906616847

Присоединяемся все вместе, чтобы помочь!

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