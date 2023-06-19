На границе Украины с Беларусью включили обращение Полка Калиновского: призывают сложить оружие 19 июня, 22:14 Полк обратился к военным вооруженных сил Беларуси с призывом бросать оружие (Фото:Скриншот из видео Полк Калиновского/Telegram)

В понедельник, 19 июня, на всех переходах на украинско-белорусской границе прозвучало обращение полка имени Кастуся Калиновского к белорусским силовикам.

Об этом полк сообщил в Telegram и опубликовал видео.

Полк обратился к военным вооруженных сил Беларуси с призывом бросать оружие и ни при каких обстоятельствах не идти на войну против Украины. В противном случае, по словам полка, белорусских силовиков ждет смерть.

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Полк также отметил, что у нынешней власти Беларуси нет будущего, поскольку международная изоляция и разрыв экономических связей с цивилизованными странами приведут к спаду белорусской экономики.

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Кроме того, полк Калиновского заявил, что имеет большой боевой опыт, против которого белорусам не противостоять. И напомнил, что в условиях полномасштабной войны их военные прошли много сражений, обороняя Киев, Ирпень, Бучу, Северодонецк, Бахмут и другие города.

Полк Калиновского состоит из добровольцев, преимущественно из Беларуси, которые эмигрировали после протестов летом-осенью 2020 года. Был создан в марте 2022 года с целью воевать на стороне Украины в войне против России. В рядах полка также есть граждане Литвы.