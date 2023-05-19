Под Бахмутом погибли пять добровольцев из полка Калиновского 19 мая, 17:30 Доброволец из Беларуси (Фото:via Беларускі Гаюн)

Под Бахмутом погибли пятеро бойцов полка Калиновского. Оккупанты ударили по зданию, где на тот момент находились добровольцы и вели стрелковый бой против врага.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

«Бойцы полка Калиновского вели стрелковый бой, отбивая российскую атаку, когда ВС РФ ударили по зданию, в котором находилась группа полка, в результате чего оно обрушилось», — говорится в сообщении.

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Беларускі Гаюн пишет, что четверо бойцов оказались под завалами здания без возможности эвакуации.

«Командир группы погиб во время эвакуации и прикрытия отхода группы», — добавляют в Telegram-канале.

Отметим, полк Калиновского состоит из добровольцев, преимущественно из Беларуси, которые эмигрировали после протестов летом-осенью 2020 года. В рядах полка также числятся граждане Литвы.